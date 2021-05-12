"Укрпошта" і далі доставлятиме пенсії в населені пункти, де немає відділень банків, - Шмигаль
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
"Це важливе питання. Ми дійсно вже не одну зустріч і не одну нараду провели. По-перше, Укрпошта закупила і завершує цього року організацію так званих мобільних відділень - більше 500 авто, які підвозять документи, поштові відправлення і, зокрема, і кошти.
Друге - це продовження цієї стратегії, яка була розпочата в державі - "пенсія на картки". Тобто ми забираєм готівку там, де це зручно. Етапність така: великі міста, далі міста з населенням 100 тисяч і більше. У тих населених пунтках, де густота не дозволяє, наприклад, мати банківське відділення або мати щонайменше банкомат, звичайно, там пенсія буде привозитись через пошту, як і було", - пояснив прем'єр.
"Ми пенсіонерам даєм право мати картку там, де це зручно і де можливо отримати цю послугу з карткою. Там, де це на сьогодні з об'єктивних причин неможливо, звичайно, Укрпошта буде привозити, як і привозила до цього часу. Тобто тут ніяких загроз чи якоїсь кризи, сенсації немає", - додав він.
Нагадаємо, глава "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що Мінсоцполітики вирішило примусово перевести на банківські картки всіх пенсіонерів. З 1 вересня 2021 року планувалося перевести на банківські картки всіх пенсіонерів, крім інвалідів 1 групи і тих, кому більше 80 років. У підсумку, Кабінет Міністрів схвалив постанову про проведення конкурсу на доставку пенсій та соціальних виплат в Україні. Після конкурсу, з 1 вересня 2021 року отримання грошей у готівковій формі буде безкоштовним тільки для частини пенсіонерів. Зокрема, планується провести конкурсний відбір щодо виплати і доставки пенсій та грошової допомоги для операторів поштового зв'язку. Після конкурсу, з 1 вересня всіх пенсіонерів переведуть в уповноважений банк.
Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має проходити поступово і реалізовуватися як право, а не зобов'язання людей.