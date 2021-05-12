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Арістов, який відправив на будівництво доріг гроші з "ковідного фонду", зустрічався з представником компанії-будівельника, що виграла найбільше тендерів, - ЗМІ

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Арістов, який відправив на будівництво доріг гроші з "ковідного фонду", зустрічався з представником компанії-будівельника, що виграла найбільше тендерів, - ЗМІ
Депутат "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрій Арістов відвідував київський ресторан одночасно з бізнесменом Олександром Бойком, пов'язаним з фірмою "Автомагістраль-Південь" - найбільшим одержувачем бюджетних грошей на відновлення доріг в межах державної програми "Велике будівництво".

Разом Арістова і Бойка вдалося зняти журналістам програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Вони побували увечері 8 квітня в ресторані "Адріатика". На кадрах журналістів видно, як депутат і бізнесмен разом спускаються з третього поверху ресторану з різницею в декілька секунд і залишають заклад, доступ до якого закритий для пересічних відвідувачів на час карантину.

Арістов, який відправив на будівництво доріг гроші з ковідного фонду, зустрічався з представником компанії-будівельника, що виграла найбільше тендерів, - ЗМІ 01

У коментарі журналістам бізнесмен Бойко заявив, що "Арістова не знає". Голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов заявив у коментарі, що "не уявляє, хто такий пан Бойко".

Арістов, який відправив на будівництво доріг гроші з ковідного фонду, зустрічався з представником компанії-будівельника, що виграла найбільше тендерів, - ЗМІ 02

Олександр Бойко - одеський бізнесмен, засновник компанії "Дорожник-97", яка є найбільшим постачальником будівельних матеріалів та будівельної техніки для "Автомагістраль-Південь".

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"Автомагістраль-Південь" від початку 2020 року виграла тендерів на будівництво доріг по всій Україні сумарно на близько 37 млрд гривень, ще вісім мільярдів гривень - на експлуатаційне утримання доріг. Ця компанія - лідер серед всіх приватних підрядників державної програми "Велике будівництво", отримує близько третини всього фінансування. Компанія оформлена на Валерія Короткова та Олега Наливанного, але фактично її контролює Олександр Бойко.

Раніше Володимир Зеленський обіцяв, що за його президентства відносини між владою і представниками великого бізнесу стануть виключно публічними.

Топ коментарі

  • Игнатьев Фион
    Великое "крадівництво".
  • Меркава
    А хтось думав, шо тендери в нас іншим шляхом виграють?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Большое строительство большого человека.
    "Слуга народа" Юзик возводит особняк под Киевом.

    Отправивший на строительство дорог деньги из "ковидного фонда" Аристов встречался с представителем компании-строителя, которая выиграла больше всего тендеров, - СМИ - Цензор.НЕТ 4117

    При съезде с трассы, что ведет в аэропорт, к имению депутата Корявченко (он же Юзик) в поселке Процев Бориспольского района, идет идеально гладкая дорога с покрашенными бордюрами и свежей разметкой. Видно, что потрудились над ней совсем недавно. Подтверждение тому - табличка с надписью "Большое строительство" ...

    Жена Юзика Татьяна (она же помощник депутата Корявченко))) в прошлом году задекларировала доход на сумму более трех миллионов гривен. Также в 2020-м она купила автомобиль Toyota Land Cruiser за более чем два миллиона гривен.
    Так что деньги у семьи нардепа появились немалые.
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