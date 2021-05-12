ЄС заявляє, що Росія намагається де-факто інтегрувати частину України, і готується допомагати Києву, - Bloomberg

У документі, представленому Брюсселем державам-членам Європейського союзу сказано, що Росія намагається поступово поглинути частини східної України.

Про це повідомило агентство Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У цьому документі, за даними агентства, "ЄС заявляє, що такі кроки Кремля, як організація незаконних виборів і видача паспортів місцевим жителям, "спрямовані на інтеграцію де-факто непідконтрольних уряду територій України в Росію".

Як випливає з повідомлення, Європейська зовнішньополітична служба підготує доповідь з цього питання.

У документі ЄС представлено варіанти, які Євросоюз може зробити "для підвищення стійкості України до російської агресії", зокрема "посилення підтримки в боротьбі з гібридними погрозами, включно з протидією кіберзагрозам і дезінформації".

Йдеться також про допомогу українській програмі вакцинації від коронавірусу, "особливо вразливих груп, щоб уникнути подальшого ослаблення країни через тривалу медико-санітарну та соціально-економічну кризу".

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Пропонується сприяння у підвищенні енергетичної безпеки для зниження залежності від Росії; посилення заходів щодо відмови у визнанні російських паспортів, виданих жителям Криму і низки районів Донбасу; розгляд питання про дозвіл Україні брати участь у деяких проєктах ЄС в області безпеки.

Згідно з документом, подальші санкції ЄС проти Росії залежатимуть від "подальшого серйозного погіршення ситуації щодо суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України".

Bloomberg посилається на ще одну внутрішню записку ЄС. Вона пов'язана з української проханням до Брюсселю підтримати Київ у його прагненні вступити в НАТО. Як стверджує агентство, постпреди країн ЄС у комітеті з економічної політики і безпеки під час обговорення цього документа у вівторок висловили різні думки. Одні загалом виступили на підтримку, інші вказали на недостатність зусиль України щодо реалізації реформ, як, наприклад, боротьби з корупцією, і на те, що пропонована співпраця з Києвом в області програм безпеки ЄС вимагає глибшого обговорення.