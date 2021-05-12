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З черги в "Дії" почнуть вакцинувати лише людей старших за 65 років, - Ляшко

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З черги в "Дії" почнуть вакцинувати лише людей старших за 65 років, - Ляшко
15-16 травня розпочнеться вакцинація проти коронавірусу тільки тих українців, які стали в чергу через додаток "Дія", і належать до пріоритетних груп населення.

Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За словами чиновника, в Україні немає 500 тис. доз вакцини для щеплення людей, які записалися в чергу на вакцинацію через додаток "Дія".

"Зараз пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років. У листі очікування в "Дії" у нас таких є 23 900 осіб і ми спробуємо вакцинувати їх у ці вихідні", - пояснив Ляшко.

Так він уточнив заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, що записані на вакцинацію проти коронавірусу через "Дію" зможуть отримати щеплення вже у ці вихідні.

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Топ коментарі

  • Romk@
    Как обычно разводняк шмарклей. Сколько же людей старше 65 лет пользуются Дієй? Нахрена было вообще этот функционал добавлять, как обычно ради пиара?
  • Антип61
    Напоминает старый длиннючий анекдот.
    Москва. Зима. Время дефицита. Приезжает иностранная делегация, и нужно показать, что в СССР всё хорошо. На Верху решают, что нужно устроить распродажу черной икры. Выбирают магазин поближе к центру, и объявляют акцию, обвешивают магазин плакатами:
    Чёрная икра по 40 копеек!
    В день распродажи, с 5 утра начинает собираться толпа, несмотря на мороз. Ещё бы - икра по 40 копеек. К открытию магазина очередь становиться уже довольно большой.
    9.00 - Открываются двери магазина, выходит директор и громко говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек!", и уходит. Все обрадовались и засуетились. Мороз. Мимо проходят иностранцы и удивляются щедрости.
    11.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, оглядывает взглядом толпу и говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек, но на всех не хватит! С Верху пришло решение - икру евреям не продавать!". Евреи повозмущались, но толпа начала кричать: "Правильно! Убирайтесь, жиды!" Евреи начали расходиться. Директор закрыл дверь и ушел. Мороз. Мимо проходят иностранцы и удивляются щедрости.
    16.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, оглядывает взглядом толпу и говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек, но на всех не хватит! С Верху пришло решение - икру продавать только ветеранам войны!". Все уже изрядно замерзли, махнули рукой и пошли. Остались только ветераны войны. Директор закрыл дверь и ушел. Мороз. Мимо проходят иностранцы и удивляются щедрости.
    19.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, оглядывает то, что осталось от толпы и говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек, но на всех не хватит! С Верху пришло решение - икру продавать только ветеранам гражданской войны!". Все ушли - остался один человек. Директор закрыл дверь и ушел. Мороз.
    21.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, видит, что стоит один старик - ни живой, ни мертвый. Подбегает к нему, берёт за плечи и ведёт в магазин. Наливает стакан водки. Старик выпивает, и понемногу отходит. Директор начинает: - Понимаешь мужик, страна в упадке, нет ничего, а тем более икры, мы эту акцию для иностранцев сделали. - Да, понимаю я всё, - говорит замерзшим голосом старик, - понимаю, всё, кроме одного: Почему вы евреев первыми отпустили?
  • Alex Alex 801ff945
    Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009 Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009 Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009 Это полный звиздец, товарищи!!! Да вы записывайтесь, записывайтесь! Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009 Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009 Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009
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