Колишній заступник голови правління банку "Аркада" підозрюється в розтраті 22 млн грн вкладників, - СБУ

За матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру експершому заступнику Голови Правління банку "Аркада" в розтраті мільйонів гривень вкладників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що фігурант діяв спільно з ексголовою Правління банку, якому вже повідомлено про підозру. Вони розробили схему виведення коштів вкладників з фондів фінансування будівництва. Зловмисники витрачали гроші з резервного фонду, незаконно переводячи їх на рахунки двох пов'язаних із банком компаній.

Раніше співробітники СБУ задокументували, що дії зловмисників завдали вкладникам банку збитків більш ніж 22 млн грн.

12 травня колишньому першому заступнику керівника банку "Аркада" письмово повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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