Жінка народила сина на станції метро "Лісова"

Пологи почалися в переході на станції метро "Лісова" у київському метрополітені і виявилися стрімкими. На світ з'явився здоровий хлопчик.

Про це повідомила в фейсбуці заступниця начальника Київського метрополітену Наталка Макогон, інформує Цензор.НЕТ.

Жінка народила ще до приїзду медиків, яких чекали вісім хвилин. Породіллі допомагали співробітники підземки, поліції, а також пасажири.

За словами Макогон, подібний інцидент трапився в 2014 році на станції Театральна. Тоді пологи приймали співробітники поліції і працівники метрополітену.

Дивіться також: Вирішила сама поїхати до пологового будинку, але не встигла: на Волині жінка народила дитину за кермом власного автомобіля. ВIДЕО