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Жінка народила сина на станції метро "Лісова"

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Жінка народила сина на станції метро "Лісова"
Пологи почалися в переході на станції метро "Лісова" у київському метрополітені і виявилися стрімкими. На світ з'явився здоровий хлопчик.

Про це повідомила в фейсбуці заступниця начальника Київського метрополітену Наталка Макогон, інформує Цензор.НЕТ.

Жінка народила ще до приїзду медиків, яких чекали вісім хвилин. Породіллі допомагали співробітники підземки, поліції, а також пасажири.

За словами Макогон, подібний інцидент трапився в 2014 році на станції Театральна. Тоді пологи приймали співробітники поліції і працівники метрополітену.

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Здоров'я жінці та хлопчику.
    Щира повага небайдужим громадянам.
  • три - пятнадцать
    Еще один маленький киевлянин.
    Нехай ростет здоровым и счастливым, родителям на радость.
  • BobbyOdessa
    Вот так да. Супруга рожала - после всех наблюдений, со всеми условиями - больше суток. Сначала отошли воды, через 10-12 часов - схватки - одни, другие, третьи, пятые... несколько подколов эпидуралки, в конечном итоге дополнительное вмешательство хирургическими инструментами, помощь вакуумом и трехдневное пребывание в роддоме под присмотром. Слава Богу, родился здоровым.
    А тут села в метро, хлоп - и родила, даже скорая не успела. И как оказалось, это не самый худший вариант.
    А киевскому метрополитену уже пора специальную доску с носочками ставить и звездочки добавлять
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