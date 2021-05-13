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Блінкен у розмові з Лавровим: США захищатимуть себе і своїх союзників від агресивних дій Росії

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Блінкен у розмові з Лавровим: США захищатимуть себе і своїх союзників від агресивних дій Росії
Держсекретар США Ентоні Блінкен 12 травня провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держдепартаменту США.

"Держсекретар Блінкен і міністр Лавров обговорили майбутню міністерську зустріч Арктичної ради, де вони зустрінуться наступного тижня, а також можливості співпраці під час подальшого головування Росії в Арктичній раді. Держсекретар Блінкен підтвердив рішучість президента Байдена захищати громадян США та твердо захищати інтереси США у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди нам або нашим союзникам. Він закликав Росію звільнити Пола Вілана і Тревора Ріда, щоб вони могли повернутися додому до своїх родин. Секретар представив міністру огляд політики США щодо КНДР, і обидва заявили про намір продовжити обговорення питань, що становлять взаємний інтерес", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: США готові посилювати партнерство з Україною на тлі російської агресії, - Держдеп

Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    разговор человека с лошадью.....
    стоит ли ожидать, шо мерин превратится в человека? - ето порвет Дарвина и отрицнет все законы еволюциии.
    а значит результат - человек останется человеком, а мерин мерином.
  • три - пятнадцать
    редкая лошадь доживает до 20 лет - лавруха уже раз 4 пережил....
    но почему то лошадей жалко, а етого кацапомерина нет.
  • Валерия Ларченко b661826f
    Ну да,кацап ,не как с Грузией же -вы ж ,свинособаки,так Грузию любите вспоминать с Сааком ,жующим галстук...но и это,вроде, маленькое государство успели зажмурить ваших ублюдков дофига)
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