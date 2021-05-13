Блінкен у розмові з Лавровим: США захищатимуть себе і своїх союзників від агресивних дій Росії
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держдепартаменту США.
"Держсекретар Блінкен і міністр Лавров обговорили майбутню міністерську зустріч Арктичної ради, де вони зустрінуться наступного тижня, а також можливості співпраці під час подальшого головування Росії в Арктичній раді. Держсекретар Блінкен підтвердив рішучість президента Байдена захищати громадян США та твердо захищати інтереси США у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди нам або нашим союзникам. Він закликав Росію звільнити Пола Вілана і Тревора Ріда, щоб вони могли повернутися додому до своїх родин. Секретар представив міністру огляд політики США щодо КНДР, і обидва заявили про намір продовжити обговорення питань, що становлять взаємний інтерес", - йдеться в повідомленні.