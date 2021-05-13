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Глава ВООЗ Гебреєсус вакцинувався проти COVID-19. ФОТО

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Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус зробив щеплення проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гебреєсус написав у своєму мікроблозі Twitter.

"Сьогодні настала моя черга зробити щеплення проти COVID-19 в Університетській клініці Женеви", - написав він.

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Фото: Гебреєсус/Twitter

Глава ВООЗ зазначив, що вакцини проти інфекції слід доставити в усі країни світу якнайшвидше.

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"Вакцини рятують життя. Дуже важливо якнайшвидше доставити їх в усі округи. Якщо ви, як і я, живете в країні, де доступні вакцини, будь ласка, вакцинуйтеся, коли настане ваша черга", - закликав Гебреєсус.

Глава ВООЗ Гебреєсус вакцинувався проти COVID-19 02

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Топ коментарі

  • Dmitriy Shymko
    То есть его организация полностью провалила сдерживание вируса а теперь я должен колоть черт знает что из за этих некомпетентных полудурков от медицины? Пошли они, даже под пистолетом не буду вакцинироваться.
  • Ybaldy
    Не прошло и полтора года......😁
  • ПанСан
    Зачем жить в такой опасной стране, где нужно прививаться?
    В Эфиопии ситуация по спокойнее. Почти как в Китае. Живи и радуйся.
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