Глава ВООЗ Гебреєсус вакцинувався проти COVID-19. ФОТО

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус зробив щеплення проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гебреєсус написав у своєму мікроблозі Twitter.

"Сьогодні настала моя черга зробити щеплення проти COVID-19 в Університетській клініці Женеви", - написав він.



Фото: Гебреєсус/Twitter

Глава ВООЗ зазначив, що вакцини проти інфекції слід доставити в усі країни світу якнайшвидше.

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"Вакцини рятують життя. Дуже важливо якнайшвидше доставити їх в усі округи. Якщо ви, як і я, живете в країні, де доступні вакцини, будь ласка, вакцинуйтеся, коли настане ваша черга", - закликав Гебреєсус.