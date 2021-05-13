Байден провів переговори з Нетаньяху: Ізраїль "має право захищатися"
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у Білому домі.
"Я сподіваюся, що це закінчиться, до того ж краще, щоб це сталося "раніше", а не "пізніше"", - сказав він
Байден зазначив, що провів переговори на цю тему з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
Також президент США підкреслив, що в цій ситуації Ізраїль "має право захищатися".
Як повідомлялося, 10 травня почалися масовані обстріли території Ізраїлю з Гази. За даними Міноборони Ізраїлю, радикали бойового крила ХАМАС бригади Іззеддіна аль-Кассама та Ісламського джихаду випустили понад 1000 ракет. За повідомленнями, в результаті обстрілу загинули понад 40 палестинців, зокрема 13 дітей, і щонайменше шість ізраїльтян, приблизно 500 людей зазнали поранень.