Розвідка Канади виявила "небачену з часів холодної війни" шпигунську активність у всіх ключових сферах, - директор СБ Віньйо
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив директор Канадської служби безпеки і розвідки Девід Віньйо.
"У 2020 році Канадська служба безпеки й розвідки виявляла іноземну розвідувальну діяльність та втручання в масштабах, небачених з часів "холодної війни", - зазначив Віньйо.
За його словами, канадські розвідники зафіксували зростання іноземної активності у всіх ключових сферах.
"Виклики національній безпеці, що постають перед Канадою - зокрема, екстремізм, іноземне втручання, шпигунство та шкідлива кібернетична діяльність - посилилися, розвинулися та у багатьох формах стали значно небезпечнішими для канадців", - вказав очільник спецслужби.
Як повідомлялося, Девід Віньйо заявив, що суверенітету Канади найбільше загрожують дії Росії та Китаю.