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Розвідка Канади виявила "небачену з часів холодної війни" шпигунську активність у всіх ключових сферах, - директор СБ Віньйо

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Розвідка Канади виявила "небачену з часів холодної війни" шпигунську активність у всіх ключових сферах, - директор СБ Віньйо
Іноземна шпигунська активність та інше стороннє втручання в справи Канади минулого року досягли масштабів, які не спостерігалися з часів холодної війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив директор Канадської служби безпеки і розвідки Девід Віньйо.

"У 2020 році Канадська служба безпеки й розвідки виявляла іноземну розвідувальну діяльність та втручання в масштабах, небачених з часів "холодної війни", - зазначив Віньйо.

За його словами, канадські розвідники зафіксували зростання іноземної активності у всіх ключових сферах.

"Виклики національній безпеці, що постають перед Канадою - зокрема, екстремізм, іноземне втручання, шпигунство та шкідлива кібернетична діяльність - посилилися, розвинулися та у багатьох формах стали значно небезпечнішими для канадців", - вказав очільник спецслужби.

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Як повідомлялося, Девід Віньйо заявив, що суверенітету Канади найбільше загрожують дії Росії та Китаю.

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Топ коментарі

  • NonCFist
    Больше толерантности к рашистам - так ещё и не такое будет.
  • Alex Zverev 4f8bec47
    Когда лет 12 назад руководитель (комиссар) RCMP (Королевская Канадская Конная Полиция, аналог ФБР в США) заявил что в Канаде развелась куча агентов влияния Китая и паРаши, его левацкая пресса (а тут другой не осталось) чуть ни съела. Левакам-глобалистам не нужет прочный Западный мир, им нужна новая версия социализма, где они смогут рулить как коммуняки рулили в Совке. И то сказать, сегодня Запад разваливают те же спонсоры, которые ещё Лейбу Бронштейна финансировали...
  • Василий Бондарев
    Нарешті прокинулись.
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