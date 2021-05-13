Найманці РФ на Донбасі обстріляли автомобіль групи розмінування. За добу - 8 порушень "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 12 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 82-мм калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Катеринівки – ще й з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Гнутове ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів. У передмісті Водяного окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з підствольних гранатометів. У районі селища Верхньоторецьке найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік селища Мирне противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

"Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено автомобіль групи розмінування. На щастя, ніхто не постраждав. На обстріли окупантів військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

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"Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ", - зазначили в штабі.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 13 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.