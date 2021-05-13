В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"6813 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 289 дітей та 160 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 569 осіб;
летальних випадків – 346;
одужало – 19 507 осіб;
здійснено тестувань за добу – 89 490 (зокрема методом ПЛР – 35 366, методом ІФА – 15 261, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 863).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 2 135 886 осіб;
одужало – 1 816 643 особи;
летальних випадків – 47 333;
проведено ПЛР-тестувань – 9 756 402.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях", - розповів Степанов.