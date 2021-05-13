Новини • Коронавірус і карантин

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали

4 8017
В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали
6813 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 травня 2021 року.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"6813 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 289 дітей та 160 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 02госпіталізовано – 2 569 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 02летальних випадків – 346;

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 02одужало – 19 507 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 02здійснено тестувань за добу – 89 490 (зокрема методом ПЛР – 35 366, методом ІФА – 15 261, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 863).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Імунітет до невинних допандемічних коронавірусів може призвести до смертельного перебігу COVID-19, - вчені

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 07захворіло – 2 135 886 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 07одужало – 1 816 643 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 07летальних випадків – 47 333;

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 9 756 402.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 14

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини