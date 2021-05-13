За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 20 386 осіб, загалом - 901 107, - Степанов

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 3828 осіб.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"20 386 людей щеплено проти COVID-19 за добу 12 травня 2021 року в Україні. 901 107 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 901 105 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 3828 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали

За даними міністра, щеплення проводилися 268 мобільними бригадами з імунізації та 829 пунктами вакцинації.

"Станом на 12 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 543 099 осіб", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (1610), Дніпропетровській (1550) і Запорізькій (1351) областях, найменше - у Херсонській (75), Сумській (400) та Луганській (448) областях.



