Я їздив до Росії, сам того не знаючи, - Тарута

Співзасновник корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Сергій Тарута давав свідчення російським слідчим органам у Росії, будучи впевненим, що перебуває на території Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів сам Тарута в інтерв'ю "Економічній правді".

Тарута давав свідчення на колишнього бізнес-партнера по ІСД Олега Мкртчана. Незабаром Мкртчана засудили до тюремного терміну в Москві.

Тарута стверджує, що їздив давати слідчі свідчення на кордон між Білоруссю і Росією.

Як виявилося, свідчення Тарута давав у ресторані "Тихая заводь", розташованому в російському селі Нові Батекі (Смоленська область). За словами народного депутата, перетин кордону був несвідомим.

"Я сказав, що в Росію не полечу, я полечу до Мінська, і запропонував зустріч в аеропорту. Вони відповіли відмовою, сказали, що для зустрічі наймуть ресторан.

В аеропорту Мінська мене зустрів голова Зовнішекономбанку і ми поїхали на зустріч.

Сіли в машину. За вікнами ліс. Я що розбираюся, де ми? Ми зупинилися в ресторані в лісі, потім приїхали слідчі і там проводили допит. Вже потім я дізнався, що це дорога, яка з'єднує Білорусь з Росією. Але між цими країнами немає кордону, паспорти під час перетину ніхто не перевіряв, тому знати про перетин я не міг", - розповів Тарута.

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