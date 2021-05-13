Масі Найєм про Лещенка: Абсолютний ідіотизм - бодай якось виправдовувати поїздку дружини в Москву
Про це заявив адвокат Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.
"Я не політик, тому не вважав, що зобов‘язаний про це писати. Але після вчорашнього поста про Порошенка і Медведчука люди справедливо питають про мою позицію щодо Сергія Лещенка і поїздку його дружини до Москви. Я знаю Сергія достатньо давно. Ми добре знайомі і вважаю, що свого часу він зробив свій вклад в розвиток України. Але також вважаю, що це абсолютний ідіотизм - бодай якось виправдовувати поїздку Анастасії Топольскої до Москви. Це моя позиція. Вважаю, що маю право так писати, бо сам воював і звинувачую РФ в тому, що вони забрали в нас час на щасливе життя та розвиток. Ні, я ніколи не був порохоботом і це не спланована акція проти його дружини. Це закономірна реакція суспільства на поїздку дружини публічної особи до столиці держави-агресора. І чим скоріше Сергій визнає, що це помилка - тим легше йому буде жити в державі, яка похоронила багато дуже крутих людей через напад Росії на Україну", - заявив Найєм.
Нагадаємо, 4 травня московський артцентр Mutabor анонсував виступ Анастасії Топольської в столиці РФ 8-9 травня.
Пізніше Топольська похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві.
Анастасія Топольська відреагувала на критику за виступ у Москві, опублікувавши фотографію в сторіс Instagram, на якому дівчинка справляє нужду.
"Передаю привіт всім ботофермам і хейтерам. Пишіть ще. Піднімайте мої публікації в топ", - підписала знімок Топольська.
Чоловік Топольської, член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко заявив: Дружина поїхала в Москву захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки.