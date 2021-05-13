Україна посідає сьоме місце у світі і перше в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 13 травня у світі зареєстрували 750 620 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 861 особа. Україна за показником добової смертності посідає сьоме місце серед держав у світі, за новими летальними наслідками - перше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 161 098 887 випадків інфікування, з них 750 620 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 345 639 осіб, з них 13 861 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 138,9 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 22-гу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 7, за летальними випадками - 7-му та 1-у позиції відповідно.



