Єрмак розповів, яке завдання зустрічі Зеленського з Путіним: Є питання, які правильно обговорювати саме на найвищому рівні
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Під час потенційної зустрічі Зеленського і Путіна планується провести аналіз того, як були виконані домовленості Паризького саміту "нормандської четвірки".
Про це повідомив Глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми бачимо, що принципові речі гуманітарного характеру і в сфері безпеки досі не реалізовані. Є й інші питання, які правильно обговорювати саме на найвищому рівні", - сказав Єрмак.