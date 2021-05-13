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Єрмак розповів, яке завдання зустрічі Зеленського з Путіним: Є питання, які правильно обговорювати саме на найвищому рівні

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Єрмак розповів, яке завдання зустрічі Зеленського з Путіним: Є питання, які правильно обговорювати саме на найвищому рівні
Під час потенційної зустрічі Зеленського і Путіна планується провести аналіз того, як були виконані домовленості Паризького саміту "нормандської четвірки".

Про це повідомив Глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми бачимо, що принципові речі гуманітарного характеру і в сфері безпеки досі не реалізовані. Є й інші питання, які правильно обговорювати саме на найвищому рівні", - сказав Єрмак.

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