Конфлікт на Донбасі не можна вирішити без участі російської сторони в переговорах, - Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що конфлікт на Донбасі не можна вирішити без участі російської сторони в переговорах. За його словами, нині Київ прагне "використовувати будь-які дипломатичні можливості", які допоможуть привести до прогресу у вирішенні конфлікту на сході України.