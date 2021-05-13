ДБР проводить обшук у Тупицького
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.ua із посиланням на джерела.
Уточнюється, що обшук проводиться в присутності Тупицького, його дружини, двох малолітніх дітей та адвоката.
"Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також з метою встановлення розшукуваних осіб", - йдеться у відповідній ухвалі Печерського суду, наданій у розпорядження видання.
В ухвалі не наводиться зміст доказів, оскільки клопотання обмежене таємницею досудового розслідування. Судове засідання, на якому було ухвалене рішення про обшуки, проводилося в закритому режимі відповідно до КПК України.