ДБР проводить обшук у Тупицького

За місцем проживання Олександра Тупицького, указ про призначення якого на посаду судді КСУ скасували, відбувається обшук. Слідчі Державного бюро розслідувань прийшли за адресою його проживання о 6:00 ранку 13 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.ua із посиланням на джерела.

Уточнюється, що обшук проводиться в присутності Тупицького, його дружини, двох малолітніх дітей та адвоката.

"Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також з метою встановлення розшукуваних осіб", - йдеться у відповідній ухвалі Печерського суду, наданій у розпорядження видання.

В ухвалі не наводиться зміст доказів, оскільки клопотання обмежене таємницею досудового розслідування. Судове засідання, на якому було ухвалене рішення про обшуки, проводилося в закритому режимі відповідно до КПК України.

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