Метрополітен і "Київпастранс" просять владу підвищити вартість проїзду до 20 грн або виділити дотації. ДОКУМЕНТ
Про це йдеться на Facebook-сторінці підприємства, інформує Цензор.НЕТ
"Ми бачимо два можливі шляхи вирішення цієї ситуації: підтримка метрополітену коштом міського бюджету, на що мінімум необхідно 1 млрд 514 млн грн. Або перегляд чинного тарифу на перевезення пасажирів", - йдеться в листі столичного метрополітену до київської влади.
Зазначається, що минулого року підприємство закінчило рік зі збитками в 1 млрд 175 млн грн, а за прогнозами фінансистів, цього року очікуються збитки в 3 млрд 421 млн грн.
Згідно з розрахунками, планова економічно обґрунтована собівартість перевезення одного пасажира становить 20,04 грн, а економічно-обумовлений тариф на 2021 рік становить 21,05 грн.
"Востаннє тариф у комунальному транспорті змінювався в 2018 році. ... відтоді значно зросла вартість усіх груп товарів. Трудовий колектив Київського метрополітену вимагає приведення тарифу до об'єктивних показників для забезпечення безперебійної роботи підприємства", - підкреслили у зверненні.
Аналогічний документ опублікував і "Київпастранс".
За розрахунками КП, економічно обґрунтовані тарифи на 2021 рік становлять: 25,18 грн - на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, автобус) та 78,90 грн - на проїзд міською електричкою.
"Відсутність коштів для оплати постачальникам (зокрема за енергоносії) загрожує відключеннями і штрафними санкціями. Це може призвести до значного зменшення парності руху поїздів, і зі свого боку навіть до ускладнення епідеміологічної ситуації. Підприємство буде змушене скорочувати співробітників і виплачувати заробітну плату в неповному обсязі. Ситуація призведе до негативних соціальних наслідків і транспортного колапсу в столиці", - йдеться в повідомленні.