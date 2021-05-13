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Метрополітен і "Київпастранс" просять владу підвищити вартість проїзду до 20 грн або виділити дотації. ДОКУМЕНТ

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Метрополітен і "Київпастранс" просять владу підвищити вартість проїзду до 20 грн або виділити дотації. ДОКУМЕНТ
Колективи Київського метрополітену і Київпастранс звернулися до Київської міської ради з вимогою вирішити питання належної підтримки підприємств.

Про це йдеться на Facebook-сторінці підприємства, інформує Цензор.НЕТ

"Ми бачимо два можливі шляхи вирішення цієї ситуації: підтримка метрополітену коштом міського бюджету, на що мінімум необхідно 1 млрд 514 млн грн. Або перегляд чинного тарифу на перевезення пасажирів", - йдеться в листі столичного метрополітену до київської влади.

Зазначається, що минулого року підприємство закінчило рік зі збитками в 1 млрд 175 млн грн, а за прогнозами фінансистів, цього року очікуються збитки в 3 млрд 421 млн грн.

Згідно з розрахунками, планова економічно обґрунтована собівартість перевезення одного пасажира становить 20,04 грн, а економічно-обумовлений тариф на 2021 рік становить 21,05 грн.

"Востаннє тариф у комунальному транспорті змінювався в 2018 році. ... відтоді значно зросла вартість усіх груп товарів. Трудовий колектив Київського метрополітену вимагає приведення тарифу до об'єктивних показників для забезпечення безперебійної роботи підприємства", - підкреслили у зверненні.

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Аналогічний документ опублікував і "Київпастранс".

За розрахунками КП, економічно обґрунтовані тарифи на 2021 рік становлять: 25,18 грн - на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, автобус) та 78,90 грн - на проїзд міською електричкою.

"Відсутність коштів для оплати постачальникам (зокрема за енергоносії) загрожує відключеннями і штрафними санкціями. Це може призвести до значного зменшення парності руху поїздів, і зі свого боку навіть до ускладнення епідеміологічної ситуації. Підприємство буде змушене скорочувати співробітників і виплачувати заробітну плату в неповному обсязі. Ситуація призведе до негативних соціальних наслідків і транспортного колапсу в столиці", - йдеться в повідомленні.

Метрополітен і Київпастранс просять владу підвищити вартість проїзду до 20 грн або виділити дотації 01
Метрополітен і Київпастранс просять владу підвищити вартість проїзду до 20 грн або виділити дотації 02
Метрополітен і Київпастранс просять владу підвищити вартість проїзду до 20 грн або виділити дотації 03
Метрополітен і Київпастранс просять владу підвищити вартість проїзду до 20 грн або виділити дотації 04

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Топ коментарі

  • Василий Сантадок
    Говорят, если рекламу в метрополитене вывести из тени прокладок в реальное русло, а также отправить в места не столь отдаленные лиц замешаных в распиле при закупках, то цену на проезд можно снизить до 5 грн., но кому нах.. надо такие сложные действия, если проще письмо накатать и требовать повышения
  • tom peter
    Падлюки зелені: продукти в півтора рази, опалення теж підвищили на 20 відсотків, електрику в два рази планують з липня, ще й транспорт. А що обіцяв Шмаркля ???
  • Злий Грицько
    Та шо там мєлачіЦЦА? Давай трідцатку і баста! Киевский метрополитен просит столичную власть повысить стоимость проезда - Цензор.НЕТ 9318 На роботу поїхав, 60 грн на мєтро, 100 на обід, 50 на сігарєти, ше 50 на каву, 40 на маршрутку, а заробив 300 за день. Якраз вклався Киевский метрополитен просит столичную власть повысить стоимость проезда - Цензор.НЕТ 2862
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