Коронавірусна інфекція "підпалює" мозок: в дніпровській лікарні хворий на COVID-19 тумбочкою вибив вікно і сховався в кущах, - головлікар Риженко

У коронавірусному відділенні лікарні імені Мечникова трапився інцидент. Близько 3 години ночі 41-річний пацієнт скинув кисневу маску, тумбочкою розбив вікно на першому поверсі, після чого втік з відділення.

Жителя Дніпра співробітники лікарні та поліцейські знайшли через годину, він ховався в кущах. Про це на брифінгу розповів головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформатор.

При спробі "втечі" чоловік порізав об скло голову і руку. Його вмовили повернутися, зараз він продовжує лікування, його стан стабілізується.

"Люди дуже важко переносять цю хворобу. Ми бачимо, що в ковідному відділенні дуже багато страждань, нервових збуджень. Ось такі психози проходять при лікуванні ковідних пацієнтів. На жаль, коронавірусна інфекція "підпалює" мозок", - розповів Сергій Риженко.

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