Конкретні деталі можливої ​​зустрічі Зеленського і Путіна ще обговорюються, - Єрмак

Конкретні деталі потенційної зустрічі між президентами України і Російської Федерації Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним ще обговорюються. В Офісі Президента вважають, що поки зарано озвучувати деталі.