Наступного тижня в Україні очікується збільшення кількості COVID-хворих і летальних випадків, - прогноз Нацакадемії наук
Про це йдеться в повідомленні Національної академії наук України, передає Цензор.НЕТ.
Також очікується зростання кількості летальних випадків.
"За період травневих свят динаміка зменшення кількості нових виявлених випадків, смертей та госпіталізацій прискорилася. Зниження відбувається в усіх областях України. Значною мірою це пов’язано з великою кількістю вихідних і святкових днів. Під час свят менше людей госпіталізують, менше тестують, а дані про летальні випадки вносяться зі значними затримками. Через це важко оцінити справжню епідемічну динаміку в цей період. Протягом наступного тижня можна очікувати незначне збільшення кількості нових виявлень та летальних випадків в офіційній статистиці. Це пов’язано не з погіршенням епідемічної динаміки, а зі стабілізацією систем збору й обробки інформації та поверненням до попередніх тенденцій", - йдеться в повідомленні.
Вчені зазначили, що на цей момент затримка оприлюднення даних за новими виявленими випадками і смертями близька до історичного максимуму і становить у середньому один тиждень.
Також вчені звернули увагу на те, що апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) і зайняті місця у відділеннях інтенсивної терапії звільняються повільно.
"Кількість зайнятих апаратів ШВЛ знизилася на 25%, порівняно з максимумом, та на 11% протягом останнього тижня. Зайнятих місць у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії (ВРІТ) поменшало на 22%, порівняно з максимальними значеннями, та на 9% протягом останнього тижня", - йдеться в дослідженні.