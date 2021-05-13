"Я прийшов до гімназії вбивати, а не лякати і когось поранити або залишити в живих": опубліковані уривки з допиту казанського стрілка Галявієва

19-річний студент Ільназ Галявієв, який 11 травня влаштував бійню в школі російської Казані, намагався перегризти собі артерію після того , як здався поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в уривку з його допиту, який опублікував Telegram-канал LifeShot.

"Після того, як у мене закінчилися патрони, я вийшов у коридор. Я спустився на перший поверх та подивився в бік головного входу, де побачив на вході чоловіка в синій екіпіровці й зі зброєю в руках. Тоді я зрозумів, що це співробітник правоохоронних органів. Також далеко на вулиці я побачив поліцейську машину. Потім я вирішив здатися, оскільки зрозумів, що мене все одно затримають.... Я вийшов на вулицю через парадний вхід з піднятими вгору обома руками, і на ґанку гімназії мені сказали стати на коліна, після чого мене затримали співробітники", – розповів Галявієв.

"Мене посадили в поліцейську машину, де я спробував вчинити суїцид, перекусивши своїми зубами артерію на лівій руці. Я перекусив всю свою шкіру в цьому місці, дістався до жиру та м'язів, але артерію так і не знайшов. Від укусів у мене залишився слід на лівій руці з запеченою кров'ю. Коли поліцейський дізнався, що я намагаюся перекусити артерію, він зупинив мене. Після чого мене привезли у відділ", - додав він.

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Під час допиту стрілок також зізнався, що всіх, в кого він стріляв, він хотів убити, а не просто поранити:

"Якщо я когось просто поранив, так це не тому, що я вирішив його, їх поранити або налякати, я просто промахнувся і... не переконався, що вони мертві. Я сподівався, що всіх, в кого я стріляв, я вбив".

"Спочатку я хотів убити близько 20 людей в гімназії, а потім розраховував, як піде, і наскільки у мене вистачить сил та можливостей. Я прийшов до гімназії вбивати, а не лякати та когось поранити або залишити в живих",- додав він.

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Нагадаємо, вранці 11 травня в Казані в школі № 175 на вулиці Джаудата Файзі сталися стрілянина і вибух.

Спочатку ЗМІ повідомляли, що бійню в школі влаштували два підлітки. Однак, пізніше з'явилася інформація, що Ільназ Галявієв діяв один, його затримали.

В результаті стрілянини загинули дев'ять осіб. Повідомлялося, що двоє школярів розбилися на смерть при спробі врятуватися. Злочинець купив рушницю в Йошкар-Олі. Момент покупки зброї зняли камери відеоспостереження.

На допиті Галявієв називав себе "богом" і розповів, що минулого літа в ньому "почав пробуджуватися монстр". Мотивом нападу він назвав ненависть до людей як таким.



