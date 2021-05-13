Пов'язана з коронавірусом смертність приблизно втричі перевищує статистику МОЗ за летальністю, - Нацакадемія наук

Спостережувана летальність від коронавірусу в Україні, за наявними даними, 4 тижні тому становила не менше 2,7%. У першій декаді квітня спостерігалося чітко виражене пікове значення кількості летальних випадків унаслідок хвороби. Відтоді відбувається різке зниження цього показника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Національної академії наук України.

"Отримані дані суттєво уточнюють чисельність випадків надлишкової смертності, пов’язаної з коронавірусом, котра, як це показано у попередніх звітах, 2020 року перевищувала число оприлюднених летальних випадків у щоденній статистиці від МОЗ приблизно втричі", - заявили вчені

У НАН зазначили, що такі дані підтверджує й Інститут показників і оцінки здоров'я (IHME), розташований у США.

За їхніми даними, "число жертв пандемії в Україні (разом з окупованими нині територіями) становить не 46737, а 138 507, тобто у 2,96 раза більше", - зазначають у НАН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного тижня в Україні очікується збільшення кількості COVID-хворих і летальних випадків, - прогноз Нацакадемії наук