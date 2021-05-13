"Це виключно маркетинговий хід", - Ляшко закликав громадян не робити тести на антитіла до коронавірусу без гострої потреби

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав не робити тести на виявлення антитіл до коронавірусу без крайньої потреби і не пов'язувати наявність або відсутність таких антитіл з дією вакцини проти COVID -19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у ході прямого ефіру в Інстаграмі "Радіо Свобода", відповідаючи на запитання глядачів про те, чому після щеплення не були виявлені антитіла.

"Це (вакцинація. - Ред.) не є показником для проведення якихось досліджень на антитіла. Це виключно маркетинговий хід, і не потрібно бігати робити після перенесеної хвороби або після проведеної вакцинації, якщо ви тільки не потрапляєте в певну категорію, коли вам рекомендується це зробити для проведення досліджень. Крім гуморального імунітету, є ще клітинний імунітет і відсутність або наявність антитіл, що може досліджувати та чи інша тест-система в тій чи іншій лабораторії - це не свідчення того, що вакцина працює або не працює", - сказав Ляшко.

Головний санлікар додав, що після проведення щеплення імунітет формується, проте метод, яким визначалися антитіла, може цього не зафіксувати.

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В Україні різко зросла кількість щеплень проти COVID-19 другою дозою, про що свідчать дані, оприлюднені 12 травня на сайті Ради національної безпеки і оборони України. Загалом в Україні хоча б першою дозою вже вакцинували майже 900 тис. осіб.