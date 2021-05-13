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Українцям, що летять до Туреччини, з 15 травня не потрібно здавати ПЛР-тест на COVID-19, - Ткаченко

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Українцям, що летять до Туреччини, з 15 травня не потрібно здавати ПЛР-тест на COVID-19, - Ткаченко
З 15 травня пасажирам, які летять до Туреччини з України, не потрібно пред'являти результати ПЛР-тестування. Уряд Туреччини скасовує цю вимогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Декларація про наміри, яку на початку травня було підписано між Україною та Туреччиною, – має перші результати. Світ вже не буде таким, як раніше. Проте, якщо ми можемо, дотримуючись безпекових норм, хоча б частково повертатись до звичних колись реалій,– цим варто користуватись", - наголосив він.

Скасування тестування також відбудеться для пасажирів з Китаю, В‘єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Тайланду, Південної Кореї, Японії, Великої Британії, Латвії, Люксембургу та Естонії.

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    та посидите дома уже одно лето - панама вроде и не спадет, а может и рождаемость повысится...
  • Ksenia VB
    Питання в тому - що вони привезуть з Туреччини в Україну.
  • три - пятнадцать
    та за ради бога - но потом не стонать по 5й хвили, шо плавно наложится на 4ю...
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