Українцям, що летять до Туреччини, з 15 травня не потрібно здавати ПЛР-тест на COVID-19, - Ткаченко

З 15 травня пасажирам, які летять до Туреччини з України, не потрібно пред'являти результати ПЛР-тестування. Уряд Туреччини скасовує цю вимогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Декларація про наміри, яку на початку травня було підписано між Україною та Туреччиною, – має перші результати. Світ вже не буде таким, як раніше. Проте, якщо ми можемо, дотримуючись безпекових норм, хоча б частково повертатись до звичних колись реалій,– цим варто користуватись", - наголосив він.

Скасування тестування також відбудеться для пасажирів з Китаю, В‘єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Тайланду, Південної Кореї, Японії, Великої Британії, Латвії, Люксембургу та Естонії.

Читайте також: Вакцина проти COVID-19 турецької розробки буде готова до осені, - Ердоган