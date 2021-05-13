Зеленський підписав закон, який зобов'язує НКРЕКП припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає запровадження заборони на імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі.

Повідомлення про підписання закону № 1396-ІХ оприлюднено на сайті президента.

Цей проєкт закону було ухвалено Верховною Радою 15 квітня. Закон забезпечить сертифікацію оператора системи передачі електроенергії відповідно до вимог ЄС, що відкриє шлях до інтеграції енергосистеми з європейською. Окремим пунктом у законі передбачені повноваження національного регулятора НКРЕКП припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Для цього комісія має анулювати всі підсумки аукціонів з доступу до міждержавних мереж для поставок з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, раніше імпорт електричного струму з Росії та Білорусі неодноразово публічно критикував президента Володимир Зеленський, однак закупівлю російсько-білоруської електроенергії публічно захищав глава НКРЕКП Валерій Тарасюк, зокрема під час останнього виступу в парламенті в лютому 2021 року. Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці витрати на імпорт перевищили 950 млн грн.