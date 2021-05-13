Усі регіони України перейшли в "жовту" зону карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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В Україні немає жодного регіону, де були б перевищені показники із захворюваності на коронавірус.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
Миколаївська і Черкаська області від сьогодні переведені в "жовту" зону карантину. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування в цих регіонах прийшов до норми.
Таким чином, тепер усі регіони України перебувають у "жовтій" зоні карантину.
Водночас, за відсотком від епідемічного порогу Київ, Волинська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська область, відповідають "зеленій" зоні.