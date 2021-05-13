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Ляшко про "побічку" після вакцинації проти COVID-19: Найбільше реакцій зафіксовано від препарату Covishield

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Ляшко про "побічку" після вакцинації проти COVID-19: Найбільше реакцій зафіксовано від препарату Covishield
Найбільшу кількість побічних ефектів після вакцинації проти коронавірусу зафіксовано від препарату Covishield (AstraZeneca індійського виробництва). Щодо цієї вакцини надійшла 1 тисяча повідомлень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний санлікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він зазначає, що побічною реакцією вважається погіршення стану здоров'я протягом місяця після вакцинації. Водночас проводиться розслідування: було це в результаті вакцинації чи це збіглося в часі з вакцинацією.

"Щодо вакцини Covishield – одна тисяча повідомлень з усіх провакцинованих. Щодо вакцини CoronaVac(китайського виробництва. Ред.) – 7 повідомлень, щодо вакцини Pfizer – 7 повідомлень і щодо вакцини AstraZeneca (Південна Корея. Ред.) – 177 повідомлень", – сказав Віктор Ляшко.

Він додав, що серед найпоширеніших реакцій на вакцинацію - біль у місці щеплення, почервоніння, алергічна реакція, головний біль, підвищення температури.

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Топ коментарі

  • BAG68100
    Короче ясно, больше всего закупили китайского шмурдяка и теперь, "хитрым" психологическим приемом агитируют за него. Пфайзер - 7 и китай тоже 7. Но так как пфайзера мало и не для всех, колитесь китайским спутником.
  • malachivo
    Называется "смотрю в книгу - вижу фигу".
    Вот что значит, в детстве не делать прививок - с каждой простудой уменьшается количество серого вещества.
    Но ничего, и вас вылечат.
  • Sopko Tom
    зачем его лечить - потом размножатся начнет
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