Ляшко про "побічку" після вакцинації проти COVID-19: Найбільше реакцій зафіксовано від препарату Covishield

Найбільшу кількість побічних ефектів після вакцинації проти коронавірусу зафіксовано від препарату Covishield (AstraZeneca індійського виробництва). Щодо цієї вакцини надійшла 1 тисяча повідомлень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний санлікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він зазначає, що побічною реакцією вважається погіршення стану здоров'я протягом місяця після вакцинації. Водночас проводиться розслідування: було це в результаті вакцинації чи це збіглося в часі з вакцинацією.

"Щодо вакцини Covishield – одна тисяча повідомлень з усіх провакцинованих. Щодо вакцини CoronaVac(китайського виробництва. – Ред.) – 7 повідомлень, щодо вакцини Pfizer – 7 повідомлень і щодо вакцини AstraZeneca (Південна Корея. – Ред.) – 177 повідомлень", – сказав Віктор Ляшко.

Він додав, що серед найпоширеніших реакцій на вакцинацію - біль у місці щеплення, почервоніння, алергічна реакція, головний біль, підвищення температури.

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