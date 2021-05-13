Прокуратура вимагає для Медведчука арешту або внесення застави в сумі 300 млн грн
Про це повідомив нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін, передає Цензор.НЕТ.
"Через кілька годин Печерський суд Києва обиратиме запобіжний захід Віктору Медведчуку. ... Прокуратура вимагає арешту або внесення застави в сумі 300 мільйонів 930 грн, що становить майже 10 мільйонів євро", - розповів нардеп, і поскаржився, що в межах запроваджених санкцій рахунки Медведчука і його дружини Марченко заблоковані.
Як повідомили РБК-Україна в Офісі Генпрокурора, засідання заплановане на 13:00.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.