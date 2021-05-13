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Обшуки в будинку Тупицького проводяться у справі, в рамках якої йому вручили підозру в грудні 2020 року, - речниця ДБР Чиканова

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Обшуки в будинку Тупицького проводяться у справі, в рамках якої йому вручили підозру в грудні 2020 року, - речниця ДБР Чиканова
Співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки вдома в Олександра Тупицького, відстороненого від посади судді Конституційного Суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в коментарі Укрінформу речниця ДБР Ольга Чиканова.

"Працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки вдома в Олександра Тупицького", - сказала вона.

Чиканова додала, що слідчі дії проходять у справі, в рамках якої Тупицькому повідомили про підозру в грудні минулого року.

Згідно з оприлюдненими даними, слідчі ДБР повідомили про підозру судді Конституційного Суду України, який здійснює адміністративні функції його Голови, в скоєнні кримінальних злочинів проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

Читайте: ДБР проводить обшук у Тупицького

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Топ коментарі

  • Борисович
    Доповнюю.
    Конституційний Суд України є "слабшим" за Верховний Суд, який може застосовувати при здійсненні правосуддя не лише закони і Конституцію України, а й Акт проголошення незалежності України, Декларацію про державний суверенітет України, міжнародні договори України, практику міжнародних судів, Статут Організації Об'єднаних Націй й інші її акти.

    ШЕВЧУК, звернувшись з позовом про поновлення на роботі до ОАСК, визнав над собою юрисдикцію суду загальної юрисдикції.

    Звернувшись з позовом про оскарження указу ЗЕЛЕНСЬКОГО про скасування підстави набуття ТУПИЦЬКИМ статусу судді Конституційного Суду України, ТУПИЦЬКИЙ визнав юрисдикцію Верховного Суду над юрисдикцією Конституційного Суду України.

    Державне бюро розслідувань, провівши обшук у житлі ТУПИЦЬКОГО, просто "помітило територію", продемонструвавши суспільству де-юре і де-факто домінування цієї установи над Конституційним Судом України, який покликаний гарантувати суддям цього Суду додержання гарантій їх діяльності.

    Бездіяльність Конституційного Суду України з приводу обшуку у житлі ТУПИЦЬКОГО означатиме відхрещення цього Суду від ТУПИЦЬКОГО як від судді цього Суду і де-факто свідчитиме про визнання факту припинення повноважень цієї особи як судді цього Суду.
  • Злой Карлик
    сифилитик натягивает на себя все больше геморроя. место проживания только Израиль, кторый своих не выдает.
  • Ан Мур
    він злодій, це правда! Але і злодія слід відправляти на нари по Закону, а не по понятіям!
    Але ж ви, мляті, 73/43%зебіли - на дотримання процедур Закону НЕ ЗДАТНІ!
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