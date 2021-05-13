Обшуки в будинку Тупицького проводяться у справі, в рамках якої йому вручили підозру в грудні 2020 року, - речниця ДБР Чиканова

Співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки вдома в Олександра Тупицького, відстороненого від посади судді Конституційного Суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в коментарі Укрінформу речниця ДБР Ольга Чиканова.

"Працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки вдома в Олександра Тупицького", - сказала вона.

Чиканова додала, що слідчі дії проходять у справі, в рамках якої Тупицькому повідомили про підозру в грудні минулого року.

Згідно з оприлюдненими даними, слідчі ДБР повідомили про підозру судді Конституційного Суду України, який здійснює адміністративні функції його Голови, в скоєнні кримінальних злочинів проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

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