"В Україні потрібно жорстоко репресувати культурні і політичні війни": Арестович розповів, як примирити між собою громадян різних політичних поглядів
Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в ефірі програми "Токшоу №1" на телеканалі "Україна 24" висловив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.
"Дослідження показали, що в цілому народ дотримується центристських позицій. Але політика будується за принципом фанатських клубів: ненавидимо один одного. В Україні існує 4 "клуби": єврооптимістичний, націоналістичний, радянський і російський. Найсильніший у нас російський, тому що ми використовуємо патерни і формулювання, які належать російському сучасному дискурсу, навіть коли говоримо по-українськи. Виходить зміщений конфлікт, представники чотирьох "клубів" один одного не люблять, кожен тягне в свою сторону", - сказав Арестович.
За його словами, складно переконувати жителів Донбасу, бо Росія витрачає величезні гроші на пропаганду.
"З чим ми маємо справу на Донбасі? Це люди, які болісно реагують на гуманітарну політику в Україні, вони переконані, що російська мова вторинна, що за російську мову переслідують, що їхні інтереси не врахують, прийдуть страшні націоналісти і виріжуть всіх під корінь. Росія витрачає 4 млрд доларів на рік на пропаганду, мінімум 1 млрд дістається Україні, переконувати дуже складно", - сказав Арестович.
Як приклад спікер навів Ізраїль, де арабська є одною з державних мов.
"В Україні потрібно жорстоко репресувати культурні і політичні війни, як це колись зробив Ізраїль, третя державна мова там - арабська, заради тих 300 тис. арабів, які живуть в Ізраїлі. Переконати самих себе, що ми змусимо Одесу, Луганськ, Суми, Донецьк повністю перейти на українську мову і прославляти Стуса, Петлюру і Бандеру, не вийде. Якщо ми хочемо залишитися в своїх кордонах, треба проводити політику національного примирення всіх чотирьох проєктів. Нам потрібен п'ятий проєкт, який всіх об'єднає, інтеграційний, який скаже, що всі ми українці. Воїни УПА герої, і Кожедуб - герой, вони всі билися за Україну так, як вони її розуміли", - сказав Арестович.