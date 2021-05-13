Громадянин України намагався вивезти до Білорусі старовинні монети, одна з яких часів Петра I, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Три монети, датовані 1708, 1759 та 1856 рр., виявили сьогодні прикордонники Житомирського загону на кордоні з Білоруссю.