Новини

Громадянин України намагався вивезти до Білорусі старовинні монети, одна з яких часів Петра I, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

5 47728
Три монети, датовані 1708, 1759 та 1856 рр., виявили сьогодні прикордонники Житомирського загону на кордоні з Білоруссю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Старовинні монети прикордонники виявили під час спільного з митниками огляду легковика Mazda в пункті пропуску "Виступовичі". За кермом авто на виїзд з України їхав громадянин України.

Виявлені монети вилучено. Мають вони історичну чи культурну цінність - встановить експертиза.

Громадянин України намагався вивезти до Білорусі старовинні монети, одна з яких часів Петра I, - Держприкордонслужба 01

За порушення митних правил правоохоронці притягнули громадянина України до адміністративної відповідальності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрито спробу контрабанди в ЄС старовинних монет XV-XVII століть на 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Громадянин України намагався вивезти до Білорусі старовинні монети, одна з яких часів Петра I, - Держприкордонслужба 02
Фото: Держприкордонслужба

Топ коментарі

  • Михаил Десятников
    сохран уж очень хорош. возможно фуфел
  • Рома Маестро
    Это никакая не историческая ценность, судя по цвету металла - обычный китайский новодел (реплика)!!! Цена этим "ценностям" - три копейки!!!
  • Димитрий CrimeaBandera
    Не заборонена. Як й дурні коментарі.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини