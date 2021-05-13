Громадянин України намагався вивезти до Білорусі старовинні монети, одна з яких часів Петра I, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
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Три монети, датовані 1708, 1759 та 1856 рр., виявили сьогодні прикордонники Житомирського загону на кордоні з Білоруссю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Старовинні монети прикордонники виявили під час спільного з митниками огляду легковика Mazda в пункті пропуску "Виступовичі". За кермом авто на виїзд з України їхав громадянин України.
Виявлені монети вилучено. Мають вони історичну чи культурну цінність - встановить експертиза.
За порушення митних правил правоохоронці притягнули громадянина України до адміністративної відповідальності.