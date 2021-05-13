Глава Міноборони Таран займається тим, що виходить за межі його компетенції, і провалює те, чим повинен займатися, - нардеп "Голосу" Рахманін

Рівень несприйняття міністра оборони Андрія Тарана в парламентському комітеті з питань оборони і безпеки дуже високий.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп "Голосу" Сергій Рахманін.

Депутат зазначив, що в комітеті зібралися адекватні, професійно підготовлені і патріотично налаштовані парламентарі, які намагаються оперативно і адекватно реагувати на загрози національній безпеці.

"Але є, звичайно, нюанси. Ми представляємо різні політичні сили. Переважна більшість в комітеті контролюється провладною фракцією, яка, природно, орієнтована на позицію глави держави. Проте, це не завадило нам знаходити точки дотику і в тих питаннях, які стосуються важливих державних питань. Тут у нас практично завжди спостерігається одностайність. ... Інша справа, що можливості наші обмежені. І навіть коли члени комітету (більшість з яких, ще раз підкреслю, представляють фракцію "Слуга народу") висловлюють свої побажання або зауваження, ці побажання або зауваження ігноруються", - зазначив Рахманін.

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Нардеп додав, що рівень несприйняття міністра оборони в комітеті є дуже високим.

"На жаль, точка зору комітету в цьому випадку не береться до уваги тими особами, від яких залежить ухвалення того чи іншого рішення. Ось вам приклад: зовсім недавно на засіданні комітету ми ретельно проаналізували і жорстко розкритикували діяльність Міністерства оборони, зокрема - профільного заступника міністра оборони пана Халимона в тому, що стосується забезпечення продовольством Збройних сил України. Якщо не помиляюся, ми дві години на пальцях (причому це стосувалося - підкреслюю - представників усіх фракцій, що входять до складу комітету) пояснювали пану Халимону, що і як саме слід зробити, щоб негайно виправити ситуацію. Тому що на сьогодні одна-єдина фірма "Військсервіс-Волонтер" фактично контролює всі поставки продовольства в Збройні сили України", - пояснив він.

За словами парламентарія, міністр оборони Андрій Васильович Таран не відповідає займаній посаді.

"Пан Таран активно займається тим, що не належать до його прямої компетенції. Але провалює те, чим повинен займатися. Він не повинен намагатися керувати армією. Він не повинен захоплено займатися пошуком нових видів озброєнь. Але його має хвилювати, чому зривається Держоборонзамовлення, вчасно не готуються підзаконні акти, вчасно не закуповується пальне, а на фронт поставляють неякісні продукти. ... Міністр оборони, цілком можливо, чудова людина. Він просто не на своєму місці. І чим швидше це зрозуміє керівництво країни, тим краще для країни", - підкреслив Рахманін.

Повний текст інтерв'ю з Сергієм Рахманіним для Цензор.НЕТ читайте тут.