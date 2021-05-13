Скоро презентуватимемо університет з підготовки фахівців у кібергалузі. У нас великі плани, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про розробку університету з підготовки фахівців у сфері протидії кіберзагрозам.

"У нас великі плани щодо підготовки таких (у кібергалузі. - Ред.) фахівців. Крім центру, ми розробляємо університет. Скоро його презентуватимемо", - заявив Зеленський під час ознайомлення з роботою кіберцентру UA30 на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він додав, що "в Україні необхідно готувати таких фахівців із 15-16 років і зробити так, щоб вони нікуди не виїжджали".

"Ми маємо пропонувати їм у країні реальну роботу, а вони нам після запропонують безпечне життя", - сказав він.

Він також зазначив, що "відкриття першого в Україні кіберцентру UA30 свідчить про те, що країна змінюється не просто на словах".

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"Вважаю, що це (кіберцентр. - Ред) вітрина того, що Україна змінюється і не просто на словах. У нас відкриваються такі центри. Це перший центр в Україні - це гарний початок", - сказав Зеленський.

"Дякую всім професіоналам, молодим людям, які символізують назву кіберцентр UA30. Я подивився на їхній середній вік - приблизно 30 років. Це прекрасні сучасні люди ... Головне, щоб люди, які тут перебувають, працювали на українську державу, тоді все буде добре з Україною", - підсумував президент.