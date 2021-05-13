Зеленському підказали рецептуру під назвою "рішення РНБО", але багато проблем вони не розв’язують, а посилюють, - нардеп "Голосу" Рахманін

Президента Володимира Зеленського переконали, що рішеннями РНБО можна розв’язати багато проблем, проте це зовсім не так.

Про це нардеп "Голосу" Сергій Рахманін розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Володимир Зеленський - представник тієї генерації несистемних політиків, які приходили до влади в різних країнах. Це люди, які багато в чому не знайомі з проблематикою завдань, які вони повинні вирішувати. Цим людям - незалежно від того, громадянами якої країни вони є - притаманне прагнення використовувати для складних проблем швидкі та легкі рішення. Ось, є якась універсальна пігулка, яка лікує одночасно від нежиті, склерозу, ковіду і раку. Бажано, щоб її можна було зробити за день; щоб вона коштувала недорого, і на завтра настало одужання. У політиці так не буває - але завжди хочеться таку пігулку знайти", - зазначив парламентарій.

За його словами, зазвичай таке прагнення притаманне не тим, хто обирається, але тим, хто обирає.

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"А в даному випадку пошуком таких універсальних таблеток займається і політик. І знайти ці таблетки - дуже складно. На превеликий жаль, Володимиру Зеленському підказали таку рецептуру, вона називається "рішення Ради національної безпеки". Його переконали в тому, що за допомогою цієї універсальної таблетки можна вилікуватися від будь-якої недуги. І він цим користується", - додав Рахманін.

Водночас, підкреслив нардеп, ефект від такого "лікування" сумнівний.

"Тому що рішення Ради національної безпеки не є ліками від будь-якої хвороби. Вони взагалі в більшості випадків ліками не є. Так, вони створюють певний фон, іноді позитивний. Але рішення РНБО, якщо системно їх проаналізувати, - це впевнений шлях до правового нігілізму, напівзаконне рішення будь-якої проблеми. І такі напівзаконні рішення багато проблем не розв’язують, а посилюють", - сказав він.

Рахманін навів приклад механізму запровадження санкцій.

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"Законодавство теоретично передбачає можливість введення санкцій проти українських громадян і українських компаній тільки в тому випадку, якщо є зв'язок між цими особами і компаніями з одного боку і фінансуванням тероризму - з іншого. А ось яким чином можна застосовувати санкції до осіб, які займаються контрабандою, я собі не дуже уявляю. Не кажучи вже про те, що термін "контрабанда" з правової точки специфічний. І далеко не всі, кого ми вважаємо контрабандистами, є такими з точки зору законодавства. І повторюся, санкціями Ради безпеки боротися з контрабандою - неможливо. Так, такі рішення викликають оплески у значної частини населення. Але наслідки можуть бути сумними, адже якщо подібні рішення дійдуть до судів, і аргументи РНБО не знайдуть належного підтвердження і розуміння у суддівського корпусу, це тільки полегшить життя тим особам, щодо яких ці санкції були застосовані", - пояснив нардеп.

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