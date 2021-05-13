Новини • Агресія Росії проти України

Пєсков щодо озвученої Bloomberg інформації про спробу де-факто інтегрувати частину України: Росія не планує нікого поглинати

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Пєсков щодо озвученої Bloomberg інформації про спробу де-факто інтегрувати частину України: Росія не планує нікого поглинати
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що оприлюднена Bloomberg із посиланням на документ, представлений Брюсселем, інформація про те, що Росія намагається де-факто інтегрувати частину України, нібито не відповідає дійсності.

Більше того, представник Кремля ще й намагається запевнити, нібито подібним РФ ніколи не займалася.

"Росія не планує нікого поглинати і ніколи цим займалася", - наголосив Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

Як повідомлялося із посиланням на Bloomberg, ЄС заявляє, що Росія намагається де-факто інтегрувати частину України.

Як відомо, Росія вже окупувала український півострів Крим і всіляко підтримує терористів, що орудують на Донбасі.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    А як же КРИМ ???
    Цього мало для світового співтовариства ?
    Ще і досі не ясно, що раіська агресор.
  • Олександр Дніпро
    Песков об озвученной Bloomberg информации о попытке де-факто интегрировать часть Украины: Россия не планирует никого поглощать - Цензор.НЕТ 9138
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Бо вдавиться,курва кацапська Песков об озвученной Bloomberg информации о попытке де-факто интегрировать часть Украины: Россия не планирует никого поглощать - Цензор.НЕТ 2078 Песков об озвученной Bloomberg информации о попытке де-факто интегрировать часть Украины: Россия не планирует никого поглощать - Цензор.НЕТ 8163
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