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Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Народний депутат України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва, де має відбутися засідання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Тітушки", що перебувають під будівлею суду, організували коридор, яким Медведчук пройшов до будівлі суду.

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Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу 01
Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу 02
Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу 03
Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу 04
Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу 05
Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу 06
Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу 07
Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу 08
Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу 09
Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу 10

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Топ коментарі

  • Андерсен a4cbf7de
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  • 5 копійок
    Вистава починається. Акт перший.
  • VOLK 62daf307
    Лучше снайпер.Точнее будет
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