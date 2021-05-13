Для боротьби з олігархами ми маємо ухвалити закон про лобізм, який встановить однакові умови для наших і закордонних олігархів, - нардеп Бондарєв

Деолігархізація має відбуватися шляхом ухвалення закону про лобізм, а не через накладення санкцій або вибіркове правосуддя.

Ми маємо створити рівні умови й рівні обмеження для усіх олігархів, як українських, так і закордонних, які намагаються впливати на українське законодавство.

Про це народний депутат заявив в ефірі телеканалу "НАШ".

Нардеп переконаний, що анонсована владою боротьба з олігархами, а також санкції - це не панацея у боротьбі з політичною корупцією.

"Санкції і що? А що відбулося із контрабандою? Я дуже хотів би побачити ті 80 мільярдів гривень додаткових надходжень від митниці, які обіцяли на засіданні РНБО - це буде результат. Зараз ми кажемо про олігархів і їхній вплив на політикум, давайте ухвалимо закон про лобізм, де політики будуть декларувати на кого вони працюють. Чомусь сьогодні є декілька законопроєктів, у тому числі й законопроєкт про лобізм, які не хочуть розглядати у Верховній Раді", - запевнив народний обранець.

Парламентар переконаний, що законом, який обмежує лише певних олігархів, неможливо викорінити вплив закордонних фінансових установ, магнатів, корпорацій на український політикум. А отже, на думку нардепа, єдиний дієвий механізм у боротьбі із політичною корупцією - це закон про лобізм, який забезпечить однакові правила гри для всіх, хто буде лобіювати свої інтереси.

"Є й інше питання: де тут вплив західних олігархів чи фінансових установ, а також тих, хто фінансує українські організації, мета яких - зміна українського законодавства чи продаж українських земель? До чого це призвело у Палестині, ми сьогодні бачимо, а все розпочиналося під Британським протекторатом саме з продажу землі іноземцям. Ми вже маємо дуже суттєві історичні події, які починалися з якихось гучних лозунгів, а потім нічим не завершувались. Давайте забезпечимо рівні умови як для українських олігархів, так і для іноземних", - резюмував політик.