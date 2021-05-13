Медведчук запевняє, що через блокування рахунків сам не зможе сплатити заставу

Нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук, якому напередодні вручили підозру в державній зраді, заявив про неможливість сплатити заставу в розмірі майже 10 млн євро через блокування всіх його рахунків.

Відповідну заяву Медведчук зробив під час спілкування з журналістами під будівлею Печерського райсуду міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас, політик зазначив, що у нього є "багато друзів, які можуть внести гроші".

Також він заявив, що "готовий до будь-якого розвитку подій".

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До будівлі суду прийшли тітушки, а також представники Нацкорпусу, які прокричали нецензурні висловлювання на адресу Медведчука.

Дивись також пряму трансляцію обрання запобіжного заходу Медведчуку.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.