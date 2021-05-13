Розробку Стратегії кібербезпеки завершено, - РНБО

Національний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) завершив розробку Стратегії кібербезпеки України. Незабаром її винесуть на розгляд РНБО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це під час форуму "Україна 30" повідомила глава служби з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки РНБО Наталія Ткачук.

"Ми очікуємо, що найближчим часом цей проєкт буде винесено на розгляд Ради національної безпеки і оборони України ... Документ є відкритим і в повному обсязі розміщений на сайті РНБО", - заявила Ткачук.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про початок розробки Стратегії кібербезпеки ще у вересні 2020 року. За його словами, Стратегія істотно посилить оборонну складову кіберпростору країни.

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