На Буковині перекинувся трактор: загинула 6-річна дівчинка. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецькій області.
За даними поліції, повідомлення про ДТП надійшло до поліції від фельдшера первинної медико-санітарної допомоги села Байрак.
Попередньо правоохоронці встановили, що 43-річний житель села Велика Буда Чернівецького району, керуючи трактором, допустив його перекидання.
Під час ДТП загинула 6-річна пасажирка транспортного засобу.
За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Зазначимо, що за даними ТСН, це були батько і дочка. Чоловік не постраждав, під час ДТП він був тверезий.