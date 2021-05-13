Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: Слідчі назвали основною причиною падіння дозвіл на злети конвеєрним способом

Основною причиною падіння літака АН-26 біля Чугуєва Харківської області у вересні 2020 року, в результаті якої загинули 26 військовослужбовців, був дозвіл на злети конвеєрним способом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив начальник слідчого відділу Державного бюро розслідувань України Вадим Приймачок.

"Основною причиною трагедії є незаконний дозвіл керівником польотів на аеродромі "Чугуїв" на злети зазначеного літака конвеєрним способом. Такі дозволи відбувалися протягом останніх чотирьох польотів перед трагедією, що, фактично, призвело до того, що під час заходу на останній зліт, коли була виявлена поломка системи ПРТ-24, що свідчила про некоректну роботу лівого двигуна, але через те, що відбувався конвеєр, зазначена поломка не змогла бути виявлена екіпажем своєчасно", - сказав Приймачок на брифінгу в Києві в четвер.

За його словами, екіпаж злетів із цією поломкою, проте керівники польотів не надали практичної допомоги екіпажу в подальших діях для безпечної посадки літака.

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"Внаслідок того, що екіпаж був недостатньо підготовленим до польотів уночі, за відсутності допомоги з боку керівництва, відбулося його падіння з подальшими трагічними наслідками", - зазначив Приймачок.

Начальник слідчого відділу ДБР зазначив, що однією з причин цієї трагедії була видача начальником Харківського національного університету Повітряних сил дозволів, а також затвердження зазначених дозволів командувачем Повітряних сил, які передбачали виконання окремих вправ літаком АН-26Ш, котрі не передбачалися керівництвом до експлуатації зазначеним летальним апаратом, а також документів, які передбачали спільну підготовку курсантів-льотчиків і курсантів-штурманів на одному літаку, що не гарантувало безпеки зазначених польотів.

"Такі спільні підготовки курсантів-штурманів і курсантів-льотчиків відбувалися і під час трагічних подій 25 вересня", - додав Приймачок.

За його словами, ще однією зі встановлених причин катастрофи є те, що під час навчальних польотів керівництво університету допускало польоти літаків із перевищенням їх допустимої злітно-посадкової маси.

"Зокрема, відбувалися постійні змішування таких членів екіпажу-курсантів та постійні перевищення кількості курсантів на борту літака. У нашому випадку, що стосується 25 вересня, на борту літака замість визначених нормативами десяти курсантів-штурманів у салоні літака перебували аж 20, тобто вдвічі більше", - пояснив Приймачок.

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Він додав, що передбачалася участь у польоті ще двох курсантів.

Слідство встановило однією з причин трагедії є незаконний допуск до виконання польотів командира екіпажу, який не мав права цього дня виконувати польоти вночі, оскільки він не поновлював навичок польотів уночі протягом понад 11 місяців, пояснив Приймачок.

"Відповідно, цього дня він не впорався з ситуацією, оскільки не мав відповідних навичок", - сказав він.

Приймачок наголосив, що ще однією з причин трагедії, встановлених слідством, стало те, що як помічники командира екіпажу до виконання польотів були допущені два курсанти-льотчики четвертого курсу, які не мали права виконувати зазначених обов'язків, оскільки були тільки на стадії проходження відповідної програми навчання і її не завершили.

"Як встановило слідство, всі ці дії - а саме змішування екіпажів курсантів-льотчиків і курсантів-штурманів, перевищення їх кількості під час польотів, здійснення злетів конвеєром - робилися задля економії часу на польоти, а також економії пального, якого не вистачало для забезпечення належного виконання програм підготовки льотчиків і штурманів. Однак жодним чином, на нашу думку, не можна зіставляти економію лічених хвилин і літрів пального з життям 26 загиблих військовослужбовців", - зазначив він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. При заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами.

На борту літака перебувало 27 осіб, із них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба та 7 членів екіпажу. Двоє потерпілих були госпіталізовані, один із них помер у лікарні.

Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.