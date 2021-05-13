Обшуки почалися о 6-й ранку. Поки документів і матеріалів вилучено не було, - адвокати Тупицького

Адвокати підтвердили озвучену в ЗМІ інформацію про обшуки в будинку ексглави Конституційного суду України Олександра Тупицького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Правозахисники ексглави КСУ розповіли, що обшуки почалися о 06:00 в одній з елітних новобудов Києва. Вони зазначили, що поки не було вилучено документів або будь-яких інших матеріалів.

Як повідомлялося, ДБР проводить обшук у Тупицького.

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