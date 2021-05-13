Суддя відхилив клопотання захисту Медведчука про його взяття на поруки
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".
Зараз на засіданні триває виступ сторони обвинувачення. Прокурор каже про підривну діяльність Медведчука проти України.
Прокуратура зажадала арешту Медведчука і пропонувала альтернативу триманню під вартою - внесення застави в сумі 300 млн 930 гривень.
Раніше повідомлялося, що 40 народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку.
Дивись також пряму трансляцію обрання запобіжного заходу Медведчуку.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.