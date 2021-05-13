Суддя відхилив клопотання захисту Медведчука про його взяття на поруки

Суддя відхилив клопотання адвокатів Віктора Медведчука про його взяття на поруки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

Зараз на засіданні триває виступ сторони обвинувачення. Прокурор каже про підривну діяльність Медведчука проти України.

Прокуратура зажадала арешту Медведчука і пропонувала альтернативу триманню під вартою - внесення застави в сумі 300 млн 930 гривень.

Раніше повідомлялося, що 40 народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку.

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Дивись також пряму трансляцію обрання запобіжного заходу Медведчуку.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.