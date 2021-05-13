Двоє журналістів загинули внаслідок ДТП на Полтавщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Унаслідок ДТП, яка сталася на Полтавщині 13 травня приблизно о 12 годині на автодорозі Решетилівка-Кобеляки-Царичанка-Дніпро, поблизу села Гайове Кобеляцької територіальної громади загинули двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

За попередньою інформацією, сталося зіткнення легкового автомобіля "Тойота" з вантажним автомобілем "Вольво".

Унаслідок ДТП водій і пасажир автомобіля "Тойота" загинули. Загиблими виявилися двоє чоловіків, мешканці Полтави, які працювали журналістами на одному з телеканалів України.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини та причини ДТП.

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Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох і більше людей) Кримінального кодексу України.



Фото: сайт поліції