Не впевнений, що Рада підтримає скасування компенсації на оплату житла нардепам, - Разумков
1 86621
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не впевнений, що народні депутати підтримають ініціативу про скасування компенсації за оплату їхнього житла і транспорту.
"Чи пройде така ініціатива в залі? Не впевнений. Це залежатиме від кожного конкретного народного депутата", - сказав Разумков журналістам на спільному зі спікеркою сейму Литви Вікторією Чміліте-Нільсен брифінгу в четвер у Херсонській області, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він наголосив, що закон є закон, проте зобов'язання отримувати компенсацію не існує: "можна брати, можна - ні".
Разумков також зазначив, що не отримує таку компенсацію і ніколи не отримував.