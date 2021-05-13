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Не впевнений, що Рада підтримає скасування компенсації на оплату житла нардепам, - Разумков

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Не впевнений, що Рада підтримає скасування компенсації на оплату житла нардепам, - Разумков
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не впевнений, що народні депутати підтримають ініціативу про скасування компенсації за оплату їхнього житла і транспорту.

"Чи пройде така ініціатива в залі? Не впевнений. Це залежатиме від кожного конкретного народного депутата", - сказав Разумков журналістам на спільному зі спікеркою сейму Литви Вікторією Чміліте-Нільсен брифінгу в четвер у Херсонській області, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що закон є закон, проте зобов'язання отримувати компенсацію не існує: "можна брати, можна - ні".

Разумков також зазначив, що не отримує таку компенсацію і ніколи не отримував.

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Топ коментарі

  • Александр Лихошва
    Они что бураки, лучше людей субсидий лишить, это они двумя ногами
  • Вася Шевченко f77d76ba
    я это давно говорю - общагу, со столовой и недалеко от рады (чтоб и на авто экономить))))
  • Ex Donchanin
    Очень просто, надо сделать ведомственную общагу.
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