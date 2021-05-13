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Білоруській опозиціонерці Колесниковій висунули остаточне обвинувачення за трьома статтями, їй загрожує 12 років в'язниці

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Білоруській опозиціонерці Колесниковій висунули остаточне обвинувачення за трьома статтями, їй загрожує 12 років в'язниці
Члену президії Координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесниковій висунуто обвинувачення за трьома кримінальними статтями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в телеграм-каналі експретендента на пост президента Білорусі Віктора Бабарика в четвер.

"Розслідування кримінальної справи стосовно Марії Колесникової завершено. Марії висунуто обвинувачення за трьома кримінальними статтями", - йдеться в повідомленні.

Там уточнюється, що Колесникову обвинувачують за такими статтями Кримінального кодексу: ч. 3 статті 361 (заклики до дій проти нацбезпеки), ч. 1 ст. 357 (змова з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом), ч. 1 ст. 361-1 (створення екстремістського формування і керівництво ним).

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"Їй загрожує до 12 років в'язниці", - йдеться в повідомленні.

Колесникову було затримано 8 вересня минулого року на білорусько-українському кордоні. За версією, поширеною пресслужбою Держприкордонкомітету Білорусі, вона разом з представниками КР Іваном Кравцовим і Антоном Роднєнковим намагалася прорватися через кордон і її виштовхнули з салону автомобіля. Кравцов і Родненков на пресконференції в Києві заявили, що Колесникова порвала свій паспорт і покинула автомобіль під час примусової депортації.

У Білорусі після 9 серпня почалися акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено Олександра Лукашенка, який займає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК підсумків, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тіхановську - 10,12%. Протестувальники вимагали відставки Лукашенка, звільнення політв'язнів і проведення нових виборів. Захід також не вважає Лукашенка законно обраним президентом.

На тлі триваючих після президентських виборів протестів прихильники Тіхановської створили Координаційну раду, яка закликає до широкого суспільного діалогу, в тому числі, про механізм проведення повторних президентських виборів. Білоруська влада визнали його неконституційним.

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Топ коментарі

  • Рома Маестро
    Ну что, лузеры - помогли вам ваши шарики, песни, хороводы и снимание обуви на лавочках в борьбе с беспредельщиком бульбенфюрером???????
  • Гельдрих
    ну да, они ведь не "майдауны" как на Украине! вот теперь будет, как на расии....
  • Старый Столяр
    Белорусы схавают.
    Схавали раньше - схавают и сейчас.
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