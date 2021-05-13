"Розмовляйте у ВР, а не тут" - "Ми в туалет ходили", - суддя відчитав Рабіновича і Бойка, які порушили порядок під час процесу щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку. ВIДЕО

Суддя Печерського райсуду Києва зробив зауваження депутатам від ОПЗЖ, присутнім у залі засідання на процесі з обрання запобіжного заходу Віктору Медведчуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Шановні народні депутати, якщо у вас є таке бажання, ми можемо сюди запросити пана Разумкова, він сяде замість слідчого судді. Якщо ви не поважаєте суд, що ви тут робите? Ви демонструєте всім телеканалам своє зневажливе ставлення як до суду, так і до суспільства. Будь ласка, якщо ви хочете спілкуватися, йти, залишаємо зал засідань, спілкуйтеся на вулиці, спілкуйтеся у ВР. А не тут, будь ласка", - заявив суддя, зазначивши, що це стосується Рабіновича і Бойка.

На цю репліку судді Рабінович зазначив, що вони нібито "ходили в туалет".

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У той же час суддя нагадав нардепам, що самовільно виходити і входити в зал суду після початку процесу заборонено.

"Якщо ви бажаєте вийти, потрібно звернутися по дозвіл", - зазначив суддя.